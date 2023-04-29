Фото: Китай евакуював з Судану майже 700 людей (GettyImages)

Китай провів евакуацію з Судану 668 громадян КНР та 10 осіб інших національностей, використавши два кораблі Військово-морських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.