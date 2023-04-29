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Китай евакуював з Судану майже 700 людей

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Субота 29 квітня 2023 05:16
Китай евакуював з Судану майже 700 людей Фото: Китай евакуював з Судану майже 700 людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай провів евакуацію з Судану 668 громадян КНР та 10 осіб інших національностей, використавши два кораблі Військово-морських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Евакуація відбувалась з порту Джидда. В операції брали участь корабель забезпечення Weishanhu та ракетний есмінець Nanning. На їхньому борту перебували майже 500 офіцерів та матросів, спецназ, а також гелікоптер.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та Cилами швидкого реагування.

Країни почали евакуйовувати звідти своїх громадян. Наприклад, турецький військовий літак С-130, що виконував місію з евакуації турецьких громадян, потрапив під обстріл.

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