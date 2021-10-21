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Китай двічі випробував гіперзвукову зброю цього літа, - FT

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Китай, Четвер 21 жовтня 2021 10:36
Китай двічі випробував гіперзвукову зброю цього літа, - FT Фото: Китай двічі випробував гіперзвукову зброю цього літа (chinamil.com.cn)
Автор: Марія Кучерявець

Китайські військові двічі провели випробування гіперзвукової зброї влітку поточного року. Мова йде, зокрема, про запуск гіперзвукового літального апарату (ГЛА), який може нести ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, яке посилається на чотири власні джерела з оцінками американської розвідки, останнє випробування припадає на 27 липня.

Перше ж, як раніше стало відомо, було здійснене 13 серпня, яке, як наголошують у ЗМІ, "буквально приголомшило Пентагон і розвідку США".

"Китаю вдалося продемонструвати абсолютно нові можливості в галузі озброєнь, якими не володіють Сполучені Штати Америки", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що гіперзвуковий літальний апарат був розроблений фахівцями Китайської академії аерокосмічної аеродинаміки, що входить до складу аерокосмічної науково-технічної корпорації країни CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation.

У виданні додають, що випробування гіперзвукової зброї було здійснено за допомогою ракети "Чанчжен", створеної дочірнім підприємством CASC.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден висловив стурбованість щодо запуску китайських гіперзвукових ракет.

Додамо, в свою чергу у Китаї спростували інформацію про запуск гіперзвукових ракет. Там заявили, що запускали космічний апарат.

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