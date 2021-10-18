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Китай спростував інформацію про випробування гіперзвукової ракети з ядерним зарядом

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Китай, Понеділок 18 жовтня 2021 14:29
Китай спростував інформацію про випробування гіперзвукової ракети з ядерним зарядом Фото: Китай спростував інформацію про випробування гіперзвукової ракети з ядерним зарядом (flickr.com/130281204@N06)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Китай спростовує інформацію про випробування гіперзвукової ракети з ядерним зарядом. У відомстві заявили, що проводилися випробування космічної ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це була не ракета, а космічний апарат", - заявив представник МЗС Чжао Ліцзянь, додавши, що це було "звичайне випробування" з метою перевірки технології повторного використання апарату.

При цьому він повідомив, що значення випробування на можливість повторного використання полягає в тому, що воно може забезпечити дешевий і зручний метод мирної подорожі людей в космос і назад, підкресливши, що багато компаній вже проводили подібні випробування.

Раніше повідомлялося, що в серпні Китай здійснив запуск плануючого гіперзвукового літального апарату з ядерною зброєю.

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