Китай спростував інформацію про випробування гіперзвукової ракети з ядерним зарядом

Міністерство закордонних справ Китай спростовує інформацію про випробування гіперзвукової ракети з ядерним зарядом. У відомстві заявили, що проводилися випробування космічної ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це була не ракета, а космічний апарат", - заявив представник МЗС Чжао Ліцзянь, додавши, що це було "звичайне випробування" з метою перевірки технології повторного використання апарату.

При цьому він повідомив, що значення випробування на можливість повторного використання полягає в тому, що воно може забезпечити дешевий і зручний метод мирної подорожі людей в космос і назад, підкресливши, що багато компаній вже проводили подібні випробування.