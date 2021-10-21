США стурбовані китайськими гіперзвуковими ракетами: наслідки можуть стати катастрофою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Байден підтвердив стурбованість китайськими гіперзвуковими ракетами, які здатні нести ядерну зброю. На запитання журналістів, чи не турбувався він про китайські гіперзвукові ракети, коли сідав у літак для поїздки до Пенсільванії, президент США відповів ствердно.

Також стурбованість гіперзвуковою зброєю Китаю висловив Білий дім.

"Білий дім висловив стурбованість з приводу китайських гіперзвукових ракетних технологій через "дипломатичні канали", - заявила в середу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Крім того, раніше сенатор Ангус Кінг від штату Мен назвав гіперзвукову зброю потенційним кошмаром.

"Наслідки застосування цієї зброї, що розробляється Китаєм або Росією, можуть бути катастрофічними", - сказав Кінг.

Як відомо, в серпні з'явилися повідомлення про те, що Китай випробував гіперзвукову зброю, яка здатна нести ядерні снаряди. За інформацією ЗМІ, ракета пролетіла в космосі та облетіла земну кулю, а потім повернулася на Землю, не потрапивши в потрібну ціль.