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Китай помогает России технологиями для ведения войны против Украины, - WSJ

Фото: Китай продолжает предоставлять России технологии для продолжения войны в Украине (wikimedia org)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на санкции, Китай продолжает предоставлять России необходимые ей технологии для продолжения ведения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

С прошлого года Россия импортировала из Китая

Напомним, ранее мы писали, что США могут наложить санкции в компании Китая за поставки оборудования Ирана.

США также сообщили, что следят за каждым решением, которое принимает Китай в ответ на просьбу России о помощи в сфере безопасности, чтобы в случае чего применить рычаги влияния.

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