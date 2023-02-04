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США могут наложить санкции на компании Китая за поставку оборудования Ирану, - WSJ

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Суббота 04 февраля 2023 17:15
США могут наложить санкции на компании Китая за поставку оборудования Ирану, - WSJ Фото: США могут наложить санкции на компании Китая за поставку оборудования Ирану (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, производящих высокотехнологичное оборудование наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что речь идет о Tiandy Technologies, которая, как полагают, продала оборудование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Возможные санкции в отношении китайских производителей рассматривают в Госдепартаменте и Минфине США. В случае реализации этот шаг может предоставить компанию риску быть отрезанной от американской финансовой системы и лишить ее возможности вести бизнес в долларах.

Данные китайской таможни показывают, что экспорт видеозаписывающего оборудования в Иран подскочил в прошлом году на фоне массовых протестов, вызванных сентябрьской смертью молодой женщины. Правозащитные группы говорят, что иранская полиция начала использовать передовые технологии наблюдения в сочетании с полицией в гражданском для противодействия протестам, поскольку демонстранты стали ловчее в своих проявлениях неповиновения.

По государственному телевидению полиция Тегерана продемонстрировала использование сетевых камер наблюдения для обнаружения, отслеживания и задержания демонстрантов. По словам иранского чиновника и советника КСИР, силы безопасности Ирана теперь планируют использовать китайские технологии для выявления и наказания женщин, не носящих чадру.

Растущая роль китайских технологических компаний в оказании помощи Ирану в подавлении инакомыслия привлекла все большее внимание со стороны Вашингтона, где официальные лица встревожены экспортом Пекином инструментов наблюдения, используемых в кампании по принудительной ассимиляции, направленной против уйгурского меньшинства в северо-западе.

Напомним, что китайский исследовательский институт по ядерному оружию в течение последних двух с половиной лет по меньшей мере дюжину раз покупал сложные американские компьютерные чипы, минуя десятилетиями действовавшие американские экспортные ограничения.

США следит за каждым решением, которое принимает Китай в ответ на просьбу России о помощи в сфере безопасности, чтобы в случае чего применить рычаги влияния.

США могут включить Россию и Иран в законопроект, предусматривающий запрет на продажу нефти из американского стратегического резерва, где пока фигурирует только Китай.

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