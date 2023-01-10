США пригрозили Китаю последствиями в случае помощи России

США следит за каждым решением, которое принимает Китай в ответ на просьбу России о помощи в сфере безопасности, чтобы в случае чего применить рычаги влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

"Мы очень внимательно следим за решениями, принимаемыми КНР в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности", - сказал Прайс.

Он также подчеркнул, что Вашингтон неоднократно объяснял Китаю, "какова будет цена", если Пекин решит помочь России в систематическом уклонении от санкций США или захочет оказать помощь в сфере безопасности, которая затем будет использована Россией для войны в Украине.