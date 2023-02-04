Китай допомагає Росії технологіями для ведення війни проти України, - WSJ

Попри санкції Китай продовжує надавати Росії необхідні їй технології для продовження ведення війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

З минулого року Росія імпортувала з Китаю вже

Нагадаємо, раніше ми писали, що США можуть накласти санкції на компанії Китаю за поставки обладнання Ірану.

США також повідомили, що слідкують за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі чого застосувати важелі впливу.

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