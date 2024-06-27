Китай помогает Путину в российско-украинской войне, - посол США в Пекине

Китайская Народная Республика не занимает нейтральную позицию касательно российско-украинской войны и стала на сторону российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Дипломат отметил, что, несмотря на заявления о нейтралитете, Китай предоставляет Москве ряд технологий и поддерживает прочные торговые связи с Россией на протяжении всего конфликта.
Он также добавил, что российское вторжение, которое длится уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.
"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны. Китай не является нейтральным, но фактически стал на сторону России в этой войне", - сказал Бернс.
Тем временем Китай призвал Европейский Союз "безусловно" прекратить санкции против китайских фирм.
В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, вошли несколько расположенных в Гонконге компаний, а также два глобальных спутниковых гиганта.
В отношении этих компаний введены жесткие ограничения на продажу "товаров и технологий двойного назначения", которые могут быть использованы для "усиления российского сектора обороны и безопасности".
Во вторник, 25 июня, Пекин нанес ответный удар - официальные китайские чиновники заявили, что выступают против "односторонних санкций, которые не имеют под собой никакой основы в международном праве", и направил "строгие ноты" ЕС.
"Развитие нормальных обменов и сотрудничества между китайским и российским бизнесом, не направлено ни против одной третьей стороны", - отметила спикер Министерства иностранных дел Мао Нин на брифинге в Пекине.
Официально власти Китая занимают нейтральную позицию касательно войны Украины с Россией. В то же время, Пекин обходными путями помогает режиму Путина поставками комплектующих для производства оружия и закупает российскую нефть и газ, которая находится под санкциями стран ЕС и США.
Также Пекин отказывается называть вторжение РФ в Украину "вторжением" и обвиняет НАТО в том, что оно спровоцировало Путина. Перед вторжением в феврале 2022 года Китай и Россия подписали соглашение о безграничной дружбе.
На днях президент КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать способы урегулирования "кризиса в Украине" собственным способом.
Тем временем Германия обратилась к Пекину с просьбой не передавать России товары двойного назначения, которые можно использовать в войне против Украины.
Россия и Китай нашли обходной путь для платежей после расширения санкций США.
За два года с начала вторжения РФ в Украину, поддержка Китая режиму Путина возросла.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Европейский Союз ввел против России более 10 пакетов санкций. Ограничения направлены на российский энергетический сектор, оборонную промышленность и приспешников Путина. Также в странах ЕС заблокировали российские активы.
На прошлой неделе послы стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ. Ограничения коснутся российской "оборонки", финансовых услуг, энергетики, а также лиц, которые причастны к депортации украинских детей.
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