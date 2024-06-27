Китай помогает Путину в российско-украинской войне, - посол США в Пекине

Дипломат отметил, что, несмотря на заявления о нейтралитете, Китай предоставляет Москве ряд технологий и поддерживает прочные торговые связи с Россией на протяжении всего конфликта.

Он также добавил, что российское вторжение, которое длится уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны. Китай не является нейтральным, но фактически стал на сторону России в этой войне", - сказал Бернс.

Санкции ЕС необходимо отменить

Тем временем Китай призвал Европейский Союз "безусловно" прекратить санкции против китайских фирм.

В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, вошли несколько расположенных в Гонконге компаний, а также два глобальных спутниковых гиганта.

В отношении этих компаний введены жесткие ограничения на продажу "товаров и технологий двойного назначения", которые могут быть использованы для "усиления российского сектора обороны и безопасности".

Во вторник, 25 июня, Пекин нанес ответный удар - официальные китайские чиновники заявили, что выступают против "односторонних санкций, которые не имеют под собой никакой основы в международном праве", и направил "строгие ноты" ЕС.

"Развитие нормальных обменов и сотрудничества между китайским и российским бизнесом, не направлено ни против одной третьей стороны", - отметила спикер Министерства иностранных дел Мао Нин на брифинге в Пекине.