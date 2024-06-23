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Германия просит Китай не передавать России товары, которые можно использовать для войны

Пекин, Воскресенье 23 июня 2024 14:25
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Германия просит Китай не передавать России товары, которые можно использовать для войны Фото: вицеканцлер Германии Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Германия призывает Китай не обходить санкции ЕС против России. Речь идет о поставках товаров двойного значения, которые можно использовать для войны.

Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующее заявление Хабек сделал во время визита в Шанхай и после переговоров с министром торговли Китая Ван Вентао и министром промышленности и технологий Цзинь Чжуанлун в Пекине. Он отметил, что Европейский союз не примет обход введенных против России санкций.

"Если продукция, которая используется в военном комплексе, больше не будет импортироваться из Китая, это также поможет экономическим отношениям между двумя странами", - сказал вице-канцлер.

Он отметил, что торговля между Китаем и Россией прошлого выросла более чем на 40%, чуть больше половины этого роста приходится на энергоносители, а остальные - это товары двойного значения.

Хабек добавил, что он поднял вопрос на переговорах с китайскими чиновниками после того, как они пожаловались на то, что Германия усложняет китайские инвестиции.

Санкции ЕС против России

Напомним, что Европейский союз ввел против России более десяти пакетов санкции с начала полномасштабного вторжения.

Санкции направлены на российский энергетический сектор, оборонную индустрию, путинский режим и пособников российского диктатора. Кроме того, в ЕС были заблокированы российские активы.

Недавно послы стран ЕС согласовали 14-й пакет санкции против РФ. Как отметил главный европейский дипломат Жозеп Боррель, санкции коснутся российской "оборонки", финансовых услуг, энергетики и тех, кто причастен к депортации украинских детей.

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