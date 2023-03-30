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С Китаем не вышло? США узнали об активных попытках России купить боеприпасы у КНДР

Фото: координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы в Северной Корее.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

По его словам, Россия хочет направить делегацию в Северную Корею, предлагая продовольствие в обмен на оружие.

Кирби добавил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Пхеньян предоставит помощь.

Напомним, сегодня Министерство финансов США ввело санкции против гражданина Словакии, который является координатором продажи оружия и боеприпасов между Россией и КНДР.

Отметим, что ранее издание CNN сообщало, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.

В ходе визита главы КНР 21 марта в РФ заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество.

После чего в Минобороны Китая заявили, что готовы сотрудничать с российской армией для "ужесточения стратегической коммуникации".

Однако аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Москве не достиг желаемого уровня партнерства.

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