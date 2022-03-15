У Китаї заявили, що форум G20 "невідповідне місце" для обговорення ситуації в Україні
Фото: Китай не хоче обговорювати питання України на форумі G20 (Getty Images)
Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що на порядку денному форуму країн "Великої двадцятки" не повинно бути політичних питань і проблем безпеки. Це стосується і ситуації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.
"Група двадцяти - це головний форум міжнародного економічного співробітництва, і це невідповідне місце для обговорення політичних питань і питань безпеки, таких як Україна", - заявив Чжао.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що Китай готовий надати Росії допомогу. При цьому у Пентагоні попередили Китай про наслідки у разі надання економічної та військової допомоги РФ.
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