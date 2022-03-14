ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай готовий допомогти Росії, але має відмовитися від таких планів, - Reuters

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 20:38
Китай готовий допомогти Росії, але має відмовитися від таких планів, - Reuters Фото: Китаю рекомендують відмовитися від планів підтримувати Росію (facebook com worldeconomicforum7)
Автор: Анна Шиканова

Китай нібито висловив готовність надати Росії допомогу у війні з Україною. Вчора американські ЗМІ розповіли про відповідне прохання РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У понеділок США повідомили союзникам по НАТО і декільком азіатським країнам про те, що Китай висловив готовність надати військову та економічну допомогу Росії для підтримки військових дій в Україні.

Такі дані виданню повідомив американський чиновник на умовах анонімності.

У повідомленні, яке було відправлено по дипломатичних каналах і передано особисто співробітникам розвідки, зазначалося також, що Китай, як очікується, відмовиться від планів допомоги Росії.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Росія запросила у Китаю військову та економічну допомогу.

Також ми писали про те, що у Китаї спростували інформацію про те, що Росія до них зверталася за допомогою.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну