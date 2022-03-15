В Китае заявили, что форум G20 "неподходящее место" для обсуждения ситуации в Украины
Фото: Китай не хочет обсуждать вопрос Украины на форуме G20 (Getty Images)
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что на повестке дня форума стран "Большой двадцатки" не должно быть политических вопросов и проблем безопасности. Это касается и ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.
"Группа двадцати - это главный форум международного экономического сотрудничества, и это неподходящее место для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, таких как Украина", - заявил Чжао.
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Китай готов предоставить России помощь. При этом в Пентагоне предупредили Китай о последствиях в случае оказания экономической и военной помощи РФ.
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