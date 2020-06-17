У Китаї заявили, що домовилися врегулювати конфлікт з Індією на кордоні

Фото: індійські прикордонники на кордоні з Китаєм (flickr.com pravinsphotos)

У результаті конфлікту загинули індійські військові

У Китаї заявили, що домовилися з Індією якомога швидше врегулювати ситуацію на своїх кордонах після зіткнення між своїми військами. Винних мають покарати.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

Так, старший китайський дипломат Ван Ї сказав міністру закордонних справ Індії Субрахманьяму Джайшанкару під час телефонного дзвінка, що Індія повинна суворо покарати винних у конфлікті та контролювати свої прикордонні війська.

"Індія готова виходити із загальної ситуації відносин між двома країнами, здійснювати консенсус між лідерами двох країн, мирно вирішувати спори в прикордонних районах шляхом діалогу і послаблювати напруженість у прикордонних районах", - наводить МЗС Китаю позицію Індії.

Нагадаємо, раніше індійські військові заявили про те, що ввечері 15 червня між ними та військовими Китаю сталася "насильницька сутичка".

У результаті конфлікту в прикордонному районі загинули 20 індійських військових.

Також РБК-Україна писало, що 10 травня на кордоні стався черговий конфлікт між прикордонними патрулями Китаю та Індії, тоді постраждало 13 осіб.

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Автор: Максим Зайченко