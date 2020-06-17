В Китае заявили, что договорились урегулировать конфликт с Индией на границе

Фото: индийские пограничники на границе с Китаем (flickr.com pravinsphotos)

В результате конфликта погибли индийские военные

В Китае заявили, что договорились с Индией как можно скорее урегулировать ситуацию на своих границах после столкновения между своими войсками. Виновных должны наказать.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая.

Так, старший китайский дипломат Ван Йи сказал министру иностранных дел Индии Субрахманьяму Джайшанкару во время телефонного звонка, что Индия должна сурово наказать виновных в конфликте и контролировать свои пограничные войска.

"Индия готова исходить из общей ситуации отношений между двумя странами, осуществлять консенсус между лидерами двух стран, мирно разрешать споры в приграничных районах путем диалога и ослаблять напряженность в приграничных районах", - приводит МИД Китая позицию Индии.

Напомним, ранее и ндийские военные заявили о том, что вечером 15 июня между ними и военными Китая произошла "насильственная схватка".

В результате конфликта в пограничном районе погибли 20 индийских военных.

Также РБК-Украина писало, что 10 мая на границе произошел очередной конфликт между пограничными патрулями Китая и Индии, тогда пострадали 13 человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко