Зіткнення Індії і Китаю вперше за десятиліття призвели до жертв

Фото: індійські прикордонники на кордоні з Китаєм (flickr.com pravinsphotos)

В результаті конфлікту в прикордонному районі загинули 20 індійських військових

На китайсько-індійському кордоні відбулися зіткнення між прикордонниками Китаю та Індії. В результаті конфлікту загинули 20 індійських військових.

Про це повідомляє The Guardian.

Індійські військові заявили про те, що ввечері 15 червня між ними та військовими Китаю сталася "насильницька сутичка".

"Протягом кількох годин, аж до півночі, між двома сторонами відбувалися запеклі зіткнення, у якості зброї використовувалися камені і залізні прути, хоча пострілів не було", - йдеться в повідомленні.

Спочатку військові повідомили, що китайські військові вбили двох індійських солдатів і офіцера.

Проте пізніше в Збройних силах Індії повідомили, що ще 17 військових "отримали серйозні поранення при виконанні службових обов'язків на лінії зіткнення, а також зазнали впливу низьких температур у високогірній місцевості і загинули від отриманих ран".

Китайські офіційні особи повідомили, але не підтвердили, що десятки солдатів КНР також були вбиті.

Наголошується, що в останній раз в прикордонному районі смертельні конфлікти відбувалися більше ніж 45 років тому.

Зараз на місці події перебувають чиновники обох країн, які намагаються вирішити спір.

Зазначимо, що розбіжності у відносинах між Китаєм і Індією загострилися з кінця квітня після вторгнення Китаю на спірну територію вздовж лінії фактичного контролю Китаю. Тоді китайські військові розбили табору, перекинули артилерію і транспортні засоби, ніж "застала Індію зненацька".

Територіальний спір між країнами почався ще в 1947 році під час поділу британської Індії, в якому брали участь в основному Індія і Пакистан. Проте в 1962 році між Індією і Китаєм відбулася прикордонна війна, в результаті якої під контроль КНР перейшов знаходиться поблизу Тибету регіон Аксайчин.

З того часу між Індією і Китаєм регулярно відбуваються зіткнення біля кордону.

Нагадаємо, 10 травня на кордоні стався черговий конфлікт між прикордонними патрулями Китаю та Індії, тоді постраждало 13 осіб.

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Автор: РБК-Україна