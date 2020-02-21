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Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в ще одній країні

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 15:02
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в ще одній країні
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Чоловік був поміщений на карантин в університетську лікарню

В Лівані зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naharnet.

Як повідомляється, в одного з пасажирів, який повернувся додому з Ірану, підтвердився позитивний результат при обстеженні в центральній лабораторії Міністерства охорони здоров'я.

Чоловік був поміщений на карантин в університетську лікарню ім. Рафіка Харірі.

Нагадаємо, в Ізраїлі зафіксували перший випадок коронавіруса. Вірус був виявлений в евакуйованої жінки з круїзного лайнера Diamond Princess. У решти десяти пасажирів лайнера не виявили симптомів.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 21 лютого, у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з них 2 247 - летальні. Повідомляється, що одужали вже 16 415 осіб. При цьому коронавірус зафіксований у 27 країнах за межами Китаю.

Крім того, уряд Ірану повідомило про двох нових смерті, а також про 13 випадках захворюваності коронавірусом. За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, сім нових випадків захворюваності були зафіксовані у місті Кумі, четверо - в Тегерані і двоє - в Гилане.

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