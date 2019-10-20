У Китаї сталася пожежа на заводі, є жертви

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Внаслідок пожежі загинули 4 людини

У Китаї в ніч на 20 жовтня сталася пожежа на заводі, в результаті чого загинули чотири людини та ще троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, пожежа сталася у китайській провінції Фуцзянь близько 02:30 за місцевим часом на п'ятому поверсі семиповерхової будівлі заводу з виробництва санітарно-технічних виробів. На місце події відразу вирушили загони рятувальників.

Зазначається, що вогонь був ліквідований за півтори години. В результаті пожежі загинули 4 людини, ще троє були госпіталізовані з різними травмами. На даний момент правоохоронці розслідують причини та обставини загоряння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області сталася пожежа на хімічному підприємстві. В результаті пожежі стався вибух резервуару. Жертв чи постраждалих в наслідок інциденту виявлено не було. На місці працювала лабораторія для виявлення шкідливих викидів у атмосферу.

Також РБК-Україна писало, що у східній китайській провінції Цзянсу стався вибух газу у кафе. В результаті вибуху загинули щонайменше 6 осіб та ще 9 отримали поранення. На місці проводилася пошуково-рятувальна операція.