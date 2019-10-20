ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї сталася пожежа на заводі, є жертви

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 09:48
У Китаї сталася пожежа на заводі, є жертви
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Внаслідок пожежі загинули 4 людини

У Китаї в ніч на 20 жовтня сталася пожежа на заводі, в результаті чого загинули чотири людини та ще троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, пожежа сталася у китайській провінції Фуцзянь близько 02:30 за місцевим часом на п'ятому поверсі семиповерхової будівлі заводу з виробництва санітарно-технічних виробів. На місце події відразу вирушили загони рятувальників.

Зазначається, що вогонь був ліквідований за півтори години. В результаті пожежі загинули 4 людини, ще троє були госпіталізовані з різними травмами. На даний момент правоохоронці розслідують причини та обставини загоряння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області сталася пожежа на хімічному підприємстві. В результаті пожежі стався вибух резервуару. Жертв чи постраждалих в наслідок інциденту виявлено не було. На місці працювала лабораторія для виявлення шкідливих викидів у атмосферу.

Також РБК-Україна писало, що у східній китайській провінції Цзянсу стався вибух газу у кафе. В результаті вибуху загинули щонайменше 6 осіб та ще 9 отримали поранення. На місці проводилася пошуково-рятувальна операція.

У Берліні загорівся вагон потяга, є постраждалі У Києві сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці
Новини України пожежаКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся