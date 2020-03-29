У Китаї перевіряють виробника тестів на коронавірус, які повернула Іспанія

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Грузія також відмовилася від контракту на поставку тестів

Китайська урядова регулююча група заявила про початок розслідування відносно виробника експрес-тестів на коронавірус Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, 26 березня уряд Іспанії оголосив, що відкликає 9000 тестів компанії Bioeasy за "ненадійність" їх результатів. На наступний день профільний орган в Шеньчжені оголосив про початок перевірки компанії.

Нагадаємо, уряд Грузії відмовився від експрес-тестів на коронавірус китайської компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology, в якості яких сумніваються влади Іспанії. Уряд Грузії на купівлю 215 тисяч експрес-тестів. Вартість контракту склала 1,182 млн доларів.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що велика партія неякісних експрес-тестів на коронавірус була повернута в Китай. Перші 9 тисяч тестів з партії мають чутливість лише 30% з потрібних мінімум 80%.

Додамо, що Служба безпеки вилучила контрабанду неякісних ліків і підроблених експрес-тестів для діагностування коронавірусу.