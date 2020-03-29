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У Китаї перевіряють виробника тестів на коронавірус, які повернула Іспанія

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 22:56
У Китаї перевіряють виробника тестів на коронавірус, які повернула Іспанія
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Грузія також відмовилася від контракту на поставку тестів

Китайська урядова регулююча група заявила про початок розслідування відносно виробника експрес-тестів на коронавірус Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, 26 березня уряд Іспанії оголосив, що відкликає 9000 тестів компанії Bioeasy за "ненадійність" їх результатів. На наступний день профільний орган в Шеньчжені оголосив про початок перевірки компанії.

Нагадаємо, уряд Грузії відмовився від експрес-тестів на коронавірус китайської компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology, в якості яких сумніваються влади Іспанії. Уряд Грузії на купівлю 215 тисяч експрес-тестів. Вартість контракту склала 1,182 млн доларів.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що велика партія неякісних експрес-тестів на коронавірус була повернута в Китай. Перші 9 тисяч тестів з партії мають чутливість лише 30% з потрібних мінімум 80%.

Додамо, що Служба безпеки вилучила контрабанду неякісних ліків і підроблених експрес-тестів для діагностування коронавірусу.

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