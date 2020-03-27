Грузія відмовилася від китайських експрес-тестів на коронавірус

Ілюстративне фото (УНІАН)

Уряд планував закупити 215 тисяч тестів

Уряд Грузії відмовився від експрес-тестів на коронавірус китайської компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology, в якості яких сумніваються влади Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новости Грузия.

За словами міністра охорони здоров'я Катерини Тикарадзе, досі в Грузію тест-системи Bioeasy не надійшли, а угода з Shenzhen Bioeasy Biotechnology вже анульовано. При цьому вона зазначила, що гроші на покупку китайських тестів не були перераховані.

"Виходячи з того, що Bioeasy є компанією високої відповідальності, вона опублікувала ноту і відкликала свою продукцію з усіх ринків. У Грузії було укладено угоду з цією компанією, проте на сьогодні в лабораторії Лугара цих тестів не з'явилося", - заявила Тикарадзе.

Раніше уряд Грузії уклало контакт з китайською компанією Shenzhen Bioeasy Biotechnology на купівлю 215 тисяч експрес-тестів. Вартість контракту склала 1,182 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що велика партія неякісних експрес-тестів на коронавірус була повернута в Китай. Перші 9 тисяч тестів з партії мають чутливість лише 30% з потрібних мінімум 80%.

Також Служба безпеки вилучила контрабанду неякісних ліків і підроблених експрес-тестів для діагностування коронавірусу.