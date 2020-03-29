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В Китае проверяют производителя тестов на коронавирус, которые вернула Испания

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 22:56
В Китае проверяют производителя тестов на коронавирус, которые вернула Испания
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Грузия также отказалась от контракта на поставку тестов

Китайская правительственная регулирующая группа заявила о начале расследование в отношении производителя экспресс-тестов на коронавирус Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, 26 марта правительство Испании объявило, что отзывает 9000 тестов компании Bioeasy за "ненадежность" их результатов. На следующий день профильный орган в Шэньчжэне объявил о начале проверки компании.

Напомним, правительство Грузии отказалось от экспресс-тестов на коронавирус китайской компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology, в качестве которых сомневаются власти Испании. Правительство Грузии на покупку 215 тысяч экспресс-тестов. Стоимость контракта составила 1,182 млн долларов.

Ранее Министерство здравоохранения Испании заявило, что большая партия некачественных экспресс-тестов на коронавирус была возвращена в Китай. Первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30% из нужных минимум 80%.

Добавим, что Служба безопасности изъяла контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностирования коронавируса.

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