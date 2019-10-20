В Китае произошел пожар на заводе, есть жертвы

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В результате пожара погибли 4 человека

В Китае в ночь на 20 октября произошел пожар на заводе, в результате чего погибли четыре человека и еще трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, пожар произошел в китайской провинции Фуцзянь около 02:30 по местному времени на пятом этаже семиэтажного здания завода по производству санитарно-технических изделий. На место происшествия сразу отправились отряды спасателей.

Отмечается, что огонь был ликвидирован за полтора часа. В результате пожара погибли 4 человека, еще трое были госпитализированы с различными травмами. На данный момент правоохранители расследуют причины и обстоятельства возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области произошел пожар на химическом предприятии. В результате пожара произошел взрыв резервуара. Жертвы или пострадавшие в результате инцидента обнаружены не были. На месте работала лаборатория для выявления вредных выбросов в атмосферу.

Также РБК-Украина писало, что в восточной китайской провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе. В результате взрыва погибли по меньшей мере 6 человек и еще 9 получили ранения. На месте проводилась поисково-спасательная операция.