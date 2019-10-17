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У Рівненській області на хімічному підприємстві стався вибух і пожежа

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 21:48
У Рівненській області на хімічному підприємстві стався вибух і пожежа
Фото: пожежа в Рівненській області (facebook)

В приміщенні будівлі заводу сталося замикання електрики

У Селі Клевань (Рівненська область) на хімічному підприємстві "Колор. С. І. М" стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook заступника голови Клеванській ОТГ Володимира Мокляка.

Повідомляється, що вибухнув резервуар. За попередньою інформацією, в приміщенні будівлі заводу сталося замикання електрики.

За словами чиновника на території підприємства працюють пожежники. В даний час пожежа локалізована, жертв немає.

За даними місцевих ЗМІ, після пожежі прогримів потужний вибух. На місце події викликали лабораторію, щоб дізнатися чи немає шкідливих викидів в атмосферу. Як повідомляється, місцеві жителі почали скаржитися на неприємний запах.

Нагадаємо, в Луганській області на території агрофірми під час зливу з бензовозу дизельного палива в наземні ємності стався хлопок з подальшим загорянням бензовозу, в результаті чого постраждала людина.

Також РБК-Україна повідомляло, що 22 вересня в Києві горіли автоцистерни і були чутні вибухи. Пожежу вдалося загасити ближче до півночі. У той же час свідки повідомляли, що в районі пожежі були чутні вибухи, а дорогу для автомобілів поруч перекривали.

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