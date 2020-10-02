У Китаї сталася пожежа в туристичній зоні, загинули 13 осіб

У китайській провінції Шаньсі в туристичній зоні спалахнула пожежа. У результаті інциденту загинули 13 людей та ще 15 постраждали.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, пожежа спалахнула близько 13 години в турзоні Тайтайшань в селі Сяошаньян в міському окрузі Тайюань, у виставковому залі, де представлені снігові скульптури. Зазначається, що 15 постраждалих доставили у лікарні і наразі вони перебувають у стабільному стані.

Правоохоронці розпочали розслідування причин виникнення пожежі.

Нагадаємо, 25 вересня у китайському місті Дунгуань провінції Гуандун сталася пожежа у лабораторії Huawei.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у південно-західному китайському місті Чунцин 16 людей загинули у вугільній шахті.

Також раніше в Китаї сталося обвалення в ресторані, загинули і постраждали понад 50 людей.