У Китаї відмовилися від раніше відомої версії про місце появи коронавіруса

Фото: коронавірус (УНІАН)

Тепер ринок в Ухані не розглядають як джерело зародження вірусу

Китайські вчені з Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC) спростували теорію про те, що джерелом виникнення пандемії коронавіруса був ринок морепродуктів в Ухані. Взяті зразки продуктів з ринку показали повну відсутність COVID-19.

Про це пише видання The Sun.

Так, вчені відкидають раніше відомі дані про те, що вірус почав поширюватися від тварин, що продавалися на ринку.

У той же час версія про передачу вірусу людині від кажанів підтвердилася.

"На підставі цього вчені вважають, що вірус почав поширюватися від зараженої людини, який відвідав ринок", - йдеться в повідомленні.

Особистість "нульового пацієнта" до цих пір не встановлена.

Нагадаємо, раніше китайський дипломат заявип, що коронавірусна інфекція була завезена в Ухань, де почалася епідемія.

Нагадаємо, телеканал Fox News з посиланням на джерела заявив, що коронавірус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора