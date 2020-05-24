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У Китаї очікувалося зростання ВВП на 6%, якби не коронавірус, - Сі Цзіньпін

Новини » Економіка     24.05.2020 - 14:57
У Китаї очікувалося зростання ВВП на 6%, якби не коронавірус, - Сі Цзіньпін
Фото: Сі Цзіньпін (flickr)

Через коронавірус країна виділила 4,1% від ВВП для подолання наслідків пандемії

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що річний цільовий показник економічного зростання Китаю міг би бути встановлений на рівні близько 6%, якби не сталася пандемія коронавірусу. Такі показники економіка країни повинна була показати у 2020 році.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Якби епідемія не відбулася, при загальних обставин цільовий показник зростання ВВП був би встановлений на рівні близько 6%... Глобальна рецесія - визначений заздалегідь висновок. Що стосується того, наскільки сильно ми постраждаємо, все ще залишається багато невизначеності", - заявив Сі Цзіньпін.

Зазначимо, раніше через пандемію коронавірусу уряд Китаю оголосив про низку фіскальних заходів щодо зміцнення економіки, рівних приблизно 4,1% ВВП країни. При цьому деякі економісти очікували більшого масштабу стимулів.

Нагадаємо, раніше Сі Цзіньпін оголосив, що Пекін протягом двох років направить 2 млрд доларів на боротьбу з COVID-19, а також на соціально-економічний розвиток постраждалих від вірусу країн, особливо тих, які розвиваються.

Також РБК-Україна писало, що Китай і США наближаються до межі нової Холодної війни через яку, як заявляють в Китаї, програють обидві країни.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Китайекономіка
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