У Китаї очікувалося зростання ВВП на 6%, якби не коронавірус, - Сі Цзіньпін

Фото: Сі Цзіньпін (flickr)

Через коронавірус країна виділила 4,1% від ВВП для подолання наслідків пандемії

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що річний цільовий показник економічного зростання Китаю міг би бути встановлений на рівні близько 6%, якби не сталася пандемія коронавірусу. Такі показники економіка країни повинна була показати у 2020 році.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Якби епідемія не відбулася, при загальних обставин цільовий показник зростання ВВП був би встановлений на рівні близько 6%... Глобальна рецесія - визначений заздалегідь висновок. Що стосується того, наскільки сильно ми постраждаємо, все ще залишається багато невизначеності", - заявив Сі Цзіньпін.

Зазначимо, раніше через пандемію коронавірусу уряд Китаю оголосив про низку фіскальних заходів щодо зміцнення економіки, рівних приблизно 4,1% ВВП країни. При цьому деякі економісти очікували більшого масштабу стимулів.

Нагадаємо, раніше Сі Цзіньпін оголосив, що Пекін протягом двох років направить 2 млрд доларів на боротьбу з COVID-19, а також на соціально-економічний розвиток постраждалих від вірусу країн, особливо тих, які розвиваються.

Також РБК-Україна писало, що Китай і США наближаються до межі нової Холодної війни через яку, як заявляють в Китаї, програють обидві країни.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко