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Саудівській Аравії на відновлення видобутку нафти можуть знадобитися місяці

Новини » Енергетика    23.09.2019 - 04:40
Саудівській Аравії на відновлення видобутку нафти можуть знадобитися місяці
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Saudi Aramco веде термінові переговори з виробниками обладнання, пропонуючи їм підвищену оплату

Державній нафтовій компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco можуть знадобитися місяці, щоб відновити діяльність після атаки дронів на свої об'єкти. Про це заявляють чиновники і підрядники королівства, передає The Wall Street Journal.

Наразі Saudi Aramco веде термінові переговори з виробниками обладнання і пропонує їм підвищену плату для якнайшвидшого відновлення виробництва.

Джерела видання повідомили, що представники компанії Саудівської Аравії "засипали" підрядників, зокрема General Electric, електронними повідомленнями, телефонними дзвінками з проханням надати термінову допомогу.

Зазначається, що ціни за послуги можуть сягати сотень мільйонів доларів.

Водночас джерела видання вважають, що повне відновлення діяльності компанії може тривати місяці, а не десять тижнів, як повідомлялося раніше.

"Ми все ще перебуваємо у відчайдушному пошуку деяких змінних деталей. Усе не так чудово та безхмарно, як ви можете подумати", - заявив неназваний представник Саудівської Аравії.

Нагадаємо, компанія Saudi Aramco планує до кінця вересня вийти на колишній рівень видобутку нафти після атаки дронів на об'єкт НПЗ.

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