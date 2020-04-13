У Китаї різко зросла кількість заражених коронавірусом

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Влада вважає, що інфіковані, які прибувають до Китаю, можуть викликати другу хвилю коронавірусу

У Китаї, станом на 12 квітня, було зафіксовано 108 нових випадків захворювання на коронавірус, що є найвищим показником за останні шість тижнів. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, такий спалах був зумовлений через хворих, які прибувають в країну з-за кордону. Раніше найвищий показник був зареєстрований ще 5 березня, де кількість заражень складала 143.

Сьогодні на материковому Китаю було зареєстровано 98 нових випадків, які приїхали до країни, та ще десяток були інфіковані в середині. Влада Китаю побоюються, що інфіковані пацієнти, які прибувають з-за кордону, можуть викликати другу хвилю коронавірусу і паралізувати країну.

Як зазначається, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків складає понад 82 тис. з яких 3 341 померли.

Нагадаємо, уряд Китаю санкціонувала проведення клінічних випробувань інактивованої вакцини від коронавіруса нового виду. Дана вакцина стане другий в Китаї і третьою в світі, яка перейшла в стадію клінічних випробувань.

Крім того, на сьогодні у світі зареєстровано 1 млн 853 тис. 183 випадки інфікування коронавірусом.