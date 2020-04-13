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В Китае резко возросло число зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 10:34
В Китае резко возросло число зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

Власть считает, что инфицированные прибывшие в Китай, могут вызвать вторую волну коронавируса

В Китае, по состоянию на 12 апреля, было зафиксировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем за последние шесть недель. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, такой всплеск был обусловлен из-за больных, которые прибывают в страну из-за рубежа. Ранее самый высокий показатель был зарегистрирован еще 5 марта, где количество зараженных составляло 143.

Сегодня на материковом Китае было зарегистрировано 98 новых случаев, которые приехали в страну, и еще десяток были инфицированы в Китае. Власти Китая опасаются, что инфицированные пациенты, которые прибывают из-за рубежа, могут вызвать вторую волну коронавируса и парализовать страну.

Как отмечается, общее количество лабораторно подтвержденных случаев составляет более 82 тыс., из которых 3 341 умерли.

Напомним, правительство Китая санкционировало проведение клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Данная вакцина станет второй в Китае и третьей в мире, которая перешла в стадию клинических испытаний.

Кроме того, на сегодня в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом.

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