Голова ВМС США закликав Вашингтон "першими завдати удару" по Росії та Китаю

Фото: американський есмінець (flickr.com/Official U. S. Navy)

Адмірал Річардсон стурбований нарощуванням РФ військово-морської присутності в Східному Середземномор'ї

Начальник штабу Військово-морських сил США адмірал Джон Річардсон закликав Вашингтон "першими завдати удару" по Росії, яка "захоплює ключові водні магістралі", і Китаю. Про це він заявив, виступаючи на Атлантичній раді, передає РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

"Я вважаю, було б чудово, якби ми змогли змусити росіян, наших конкурентів, реагувати на наші перші кроки. Час від часу гра на білій стороні дошки є перевагою", - заявив Річардсон.

Адмірал вважає, що США повинні думати не тільки про те, щоб дати відсіч, а й про те, щоб першими "чинити тиск у парі регіонів", оскільки Росія наростила військово-морську присутність у Східному Середземномор'ї.

Річардсон також зазначив, що останнім часом покращилися ракетні системи у потенційних супротивників Сполучених Штатів і закликав думати не про потенційну загрозу, а про нові засоби захисту, які в найближчі роки будуть встановлені на авіаносці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп незабаром назве нових командувачів американською армією і Військово-морськими силами, а також корпусом морської піхоти.