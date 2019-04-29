Два есмінця ВМС США пройшли через Тайванську протоку

Фото: есмінець USS Stethem (з відкритих джерел)

Це може посилити напруженість у відносинах з Китаєм

Американські військові заявили, що відправили два військових кораблі ВМС через Тайванську протоку в неділю, оскільки Пентагон збільшує частоту руху по стратегічному водному шляху, незважаючи на опір з боку Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що цей крок ризикує ще більше посилити напруженість у відносинах з Китаєм, але, ймовірно, саморегульований Тайвань буде розглядати його як знак підтримки з боку адміністрації Трампа на тлі зростаючих протиріч між Тайбеєм і Пекіном.

Тайвань є однією з зростаючих точок гарячих точок у відносинах США і Китаю, які також включають в себе торгову війну, санкції США та все більш мускулисту військову позицію Китаю в Південно-Китайському морі, де Сполучені Штати також здійснюють патрулювання в умовах свободи навігації.

Два есмінці були визначені як William P. Lawrence і Stethem.

"Транзит кораблів через Тайванську протоку демонструє прихильність США вільному і відкритому Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявив командир Клей Досс, представник Сьомого флоту ВМС США.

Досс сказав, що під час транзиту не було небезпечних або непрофесійних взаємодій з судами інших країн.

Раніше повідомлялося, що начальник штабу Військово-морських сил США адмірал Джон Річардсон закликав Вашингтон "першими завдати удару" з Росії, яка "захоплює ключові водні магістралі", та Китаю.