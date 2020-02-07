У Китаї назвали ймовірних носіїв коронавіруса

Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Проміжними носіями можуть бути панголіни

Проміжними носіями коронавіруса в Китаї можуть бути панголіни. Про це пише китайське видання "Сіньхуа".

Повідомляється, що згідно з результатами дослідження, геномна послідовність нового коронавіруса, виділеного у панголінів, виявилася на 99% ідентична геному коронавіруса нового типу в інфікованих пацієнтів. Це вказує на те, що панголіни можуть бути проміжними носіями даного вірусу.

Передбачається, що виявлення носіїв дозволить взяти під контроль спалах коронавіруса. При цьому в повідомленнях не уточнюється, чи міг коронавірус передатися людині саме від панголінів. Зазначимо, у Китаї їх вживають в їжу.

До цього висловлювалася думка, що вперше заразитися коронавірусом людина могла від змії, а джерелом походження вірусу могли бути тварини з сімейства криланових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на материковому Китаї число жертв коронавірусу нового типу зросло до 636 осіб. При цьому кількість заражених перевищила 31 тисячу.

Раніше НБУ оприлюднив два сценарії впливу коронавірусу на світову економіку.