ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї назвали ймовірних носіїв коронавіруса

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 14:01
У Китаї назвали ймовірних носіїв коронавіруса
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Проміжними носіями можуть бути панголіни

Проміжними носіями коронавіруса в Китаї можуть бути панголіни. Про це пише китайське видання "Сіньхуа".

Повідомляється, що згідно з результатами дослідження, геномна послідовність нового коронавіруса, виділеного у панголінів, виявилася на 99% ідентична геному коронавіруса нового типу в інфікованих пацієнтів. Це вказує на те, що панголіни можуть бути проміжними носіями даного вірусу.

Передбачається, що виявлення носіїв дозволить взяти під контроль спалах коронавіруса. При цьому в повідомленнях не уточнюється, чи міг коронавірус передатися людині саме від панголінів. Зазначимо, у Китаї їх вживають в їжу.

До цього висловлювалася думка, що вперше заразитися коронавірусом людина могла від змії, а джерелом походження вірусу могли бути тварини з сімейства криланових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на материковому Китаї число жертв коронавірусу нового типу зросло до 636 осіб. При цьому кількість заражених перевищила 31 тисячу.

Раніше НБУ оприлюднив два сценарії впливу коронавірусу на світову економіку.

МОЗ запропонував алгоритм дій при коронавірусі Тест на коронавірус: у МОЗ розповіли, через скільки буде відомий результат
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся