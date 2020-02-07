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Трамп обговорив з главою Китаю боротьбу з коронавірусом

Новини » В світі     07.02.2020 - 13:17
Трамп обговорив з главою Китаю боротьбу з коронавірусом
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Американський президент похвалив Сі Цзіньпіна за боротьбу з коронавірусом

Сполучені Штати Америки "тісно співпрацюють" з Китаєм у боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського президента Дональда Трампа.

Трамп розповів, що сьогодні поспілкувався телефоном з главою КНР Сі Цзіньпіном. За словами Трампа, керівник Китаю "сильний, проникливий і максимально зосереджений у проведенні контратаки на коронавірус".Трамп обговорив з главою Китаю боротьбу з коронавірусом

Трамп обговорив з главою Китаю боротьбу з коронавірусом"Він відчуває, що у них все добре, навіть будують лікарні всього за кілька днів. Немає нічого легкого, але... він доб'ється успіху, особливо коли починає теплішати, і, сподіваюся, вірус стане слабшим, а потім зникне. У Китаї спостерігається велика дисципліна, оскільки президент Сі рішуче керує успішною операцією. Ми тісно співпрацюємо з Китаєм щодо допомоги", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві закордонних справ КНР звинуватили Сполучені Штати Америки у відсутності допомоги у боротьбі з коронавірусом. Також китайський МЗС звинуватив офіційний Вашингтон у "створенні та поширенні страху" щодо спалаху коронавірусу.

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