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У Китаї назвали спосіб зупинити пандемію коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 11:57
У Китаї назвали спосіб зупинити пандемію коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Китаї заявили, що країни повинні прийняти необхідні заходи

Головний епідеміолог Китаю вважає, що якщо країни з важкою ситуацією з коронавірусу приймуть необхідні заходи, то пандемія коронавірусу закінчиться в червні. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

У Китаї заявили, що країни повинні прийняти необхідні заходи.

"Якщо країни з важкою ситуацією з коронавирусу приймуть необхідні заходи, то епідемія закінчиться в червні", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, в Україні почали діяти введені Кабінетом міністрів України обмеження через коронавірус.

Обмеження в Україні передбачають закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань більше 200 чоловік, закриття авіасполучення з деякими країнами. Разом з тим, запроваджуються обмежувальні заходи в Києві.

Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму в Італії та Ізраїль.

РБК-Україна писало, що в Україні офіційно підтверджений один випадок зараження коронавірусом. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії.

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