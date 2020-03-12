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В Китае назвали способ остановить пандемию коронавируса

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 11:57
В Китае назвали способ остановить пандемию коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Китае заявили, что страны должны принять необходимые меры

Главный эпидемиолог Китая считает, что если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры, то пандемия коронавируса закончится в июне. Об этом сообщают китайские СМИ.

В Китае заявили, что страны должны принять необходимые меры.

"Если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры, то эпидемия закончится в июне", - заявил он.

Напомним, сегодня, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Вместе с тем, вводятся ограничительные мероприятия в Киеве.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль.

РБК-Украина писало, что в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. В Черновцах 3 марта обнаружили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии.

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