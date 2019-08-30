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Китай готовий приєднатися до вирішення ситуації на Донбасі, - посол

Новини » Політика    30.08.2019 - 19:43
Китай готовий приєднатися до вирішення ситуації на Донбасі, - посол
Фото: Ду Вей (з відкритих джерел)

В Китаї підтримують мирне вирішення конфлікту

Китайська Народна Республіка (КНР) готова допомогти у процесі мирного вирішення конфлікту на сході України. Про це заявив посол КНР в Україні Ду Вей під час брифінгу, передає РБК-Україна.

За словами китайського дипломата, конфлікт на Донбасі спричинив великі страждання для народу України. Також він додав, що КНР підтримує мирне врегулювання ситуації.

"Китай, дружня держава, ми відчуваємо цей біль, ми підтримуємо мирне вирішення питання Донбасу", - заявив посол.

Також Ду Вей наголосив, що в Пекін готовий "по-своєму прикласти зусилля для вирішення даного питання".

Нагадаємо, раніше в Сполучених Штатах Америки заявили про готовність приєднатися до саміту у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, конфлікт на Донбасі є більш глобальним питанням, ніж просто європейська суперечка.

Також РБК-Україна писало, що на початку серпня під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган заявив про підтримку України в конфлікті з Росією. За словами Ердогана, він ніколи не визнає анексію Криму, а Зеленський назвав Туреччину партнером, який допоможе вирішити ситуації в Чорноморському регіоні.

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