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Число загиблих від коронавіруса перевищило 1,1 тис. осіб

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 05:17
Число загиблих від коронавіруса перевищило 1,1 тис. осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Захворіли понад 44 тис. осіб

Чисоло загиблих від спалаху коронавіруса в материковому Китаї за станом на кінець вівторка 11 лютого досягло 1113 осіб, що на 97 осіб більше, ніж днем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Центральна провінція Хубей, епіцентр спалаху, повідомила про 94 смертельних випадках, в той час як у столиці провінції Ухань загинуло 72 людини.

У всьому материковому Китаї у вівторок було зареєстровано 2 015 нових підтверджених інфекцій, що є найнижчим показником з 30 січня. Загальна накопичене число до теперішнього часу досягла 44 653 осіб.

РБК-Україна писало, що в Китаї розраховують, що спалах нового коронавіруса має завершитися у квітні.

Раніше повідомлялося, що в Китаї допустили, що новий коронавірус 2019-nCoV здатний передаватися воздушно-крапельним шляхом. За словами китайського чиновника, на даний момент немає точних даних про способи передачі нового коронавіруса і для точного визначення необхідні додаткові дослідження.

Також повідомлялося, що влада Китаю змінили методику підрахунку заражених коронавірусом COVID-19 - інфікована людина без симптомів захворювання не вважається зараженим.

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