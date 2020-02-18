У Китаї коронавірус назвали особливо небезпечним для онкохворих

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Ризик підвищується через злоякісні новоутворення і терапію, яку проходять пацієнти при боротьбі з раком

Китайські вчені заявили, що люди, які страждають від онкологічних захворювань, більше схильні до ризику заразитися коронавірусом. Про це повідомляє The Lancet Oncology.

Ризик підвищується через злоякісні новоутворення і терапію, яку проходять пацієнти при боротьбі з раком. Фахівці пропонують в подібних випадках переносити планову терапію, в тому числі операції, на більш пізній строк і посилювати заходи особистого захисту таких пацієнтів.

Видання пише, що вчені закликали збільшити спостереження за пацієнтами, серед яких є онкохворі.

РБК-Україна писало, що старше покоління людей найбільш вразливі до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. У 2% випадків інфікування вірус є смертельним; ризик смерті збільшується, чим старша людина.

Зазначимо, у МОЗ відзначили тенденцію до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом. За словами заступника голови МОЗ Віктора Ляшка, понад 11 тисяч осіб вилікувалися від хвороби і спостерігається тенденція до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом.