У Китаї коронавірус зафіксували у немовляти

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Дитину з коронавірусом госпіталізували в Гуйчжоу

У провінції Китаю Гуйчжоу зафіксували випадок інфікування новим коронавірусом у одномісячної дитини. Про це повідомляє Newsweek.

Повідомляється, що у дівчинки виявили коронавірус у понеділок, 3 лютого. Дитина був поміщений в ізолятор в лікарні Гуйчжоу. На даний момент дівчинка перебуває в стабільному стані.

За повідомленням місцевої влади дитина прибув в Гуйчжоу з іншої провінції, проте з якою саме, поки не відомо.

Нагадаємо, станом на 4 лютого, кількість жертв коронавіруса зросла до 427 осіб. При цьому дві смерті зафіксовані за межами Китаю - у Гонконзі та Філіппінах. Загальна кількість хворих в Китаї становить 20 438 осіб. Не менш 151 випадок захворювання був зафіксований в 23 інших країнах.

Також РБК-Україна писало, що за заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я, медичні маски не захищають від коронавіруса, проте вони здатні знизити ризик зараження. Одягати її рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність 2019-nCoV, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.