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Глава МВФ оцінила здатність економіки Китаю встояти перед коронавірусом

Новини » Економіка     04.02.2020 - 11:19
Глава МВФ оцінила здатність економіки Китаю встояти перед коронавірусом
Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

Економіка Китаю залишиться стійкою, незважаючи на серйозний виклик

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує зусилля Китаю в боротьбі зі спалахом коронавірусу нового типу. Про це написала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у своєму Twitter.

Глава МВФ висловила глибокі співчуття усім, хто постраждав від серйозної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.

"Ми підтримуємо зусилля Китаю з реагування, включаючи недавні фінансові, валютні та фінансові дії. Ми впевнені, що китайська економіка збереже стійкість", - написала вона.

Глава МВФ оцінила здатність економіки Китаю встояти перед коронавірусом

Відзначимо, згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch, спалах коронавірусу з Китаю може обмежити зростання попиту на нафту в разі подальшого поширення. За даними агентства, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, надлишкова пропозиція може стати більш значною, особливо в першому півріччі, що може призвести до короткострокового тиску на ціни на нафту.

Нагадаємо, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.

Кількість хворих на коронавірус може бути у десятки разів більше, - вчені Fitch допускає падіння цін на нафту нижче 50 доларів через коронавірус
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