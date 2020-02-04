Зафіксована друга смерть за межами Китаю від коронавіруса

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Кількість жертв від коронавіруса зросла до 427 осіб

В Гонконзі зафіксували першу смерть від нового коронавіруса, яка стала другим смертельним випадком за межами Китаю. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином на даний момент жертвами коронавіруса 2019-nCoV стали 425 жителів Китаю, а також по одному громадянину Філіппін і Гонконгу.

Крім цього, за останню добу в Китаї зросла кількість інфікованих новим вірусом 3235 чоловік. Тепер загальна кількість хворих в Китаї становить 20 438 осіб. Не менш 151 випадок захворювання був зафіксований в 23 інших країнах.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що медичні маски не захищають від коронавіруса, проте вони здатні знизити ризик зараження. Використання маски повинно супроводжуватися іншими превентивними заходами.

Також повідомлялося, що спеціальна комісія Державного комітету у справах охорони здоров'я Китаю заявила, що пік поширення коронавіруса в Китаї настане через 10-14 днів. На даний момент поширення коронавіруса все ще перебуває в стадії зростання.