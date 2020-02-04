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В Китае коронавирус зафиксировали у младенца

Новости » В мире     04.02.2020 - 11:39
В Китае коронавирус зафиксировали у младенца
Иллюстративное фото (53 twitter com ChuBailiang)

Ребенка с коронавирусом госпитализировали в Гуйчжоу

В провинции Китая Гуйчжоу зафиксировали случай инфицирования новым коронавирусом у одномесячного ребенка. Об этом сообщает Newsweek.

Сообщается, что у девочки обнаружили коронавирус в понедельник, 3 февраля. Ребенок был помещен в изолятор в больнице Гуйчжоу. На данный момент девочка находится в стабильном состоянии.

По сообщению местных властей ребенок прибыл в Гуйчжоу с другой провинции, однако с какой именно пока не известно.

Напомним, по состоянию на 4 февраля, количество жертв коронавируса выросло до 427 человек. При этом две смерти зафиксированы за пределами Китая - в Гонконге и Филиппинах. Общее количество заболевших в Китае составляет 20 438 человек. Не менее 151 случай заболевания был зафиксирован в 23 других странах.

Также РБК-Украина писало, что по заявлению Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения. Надевать ее рекомендуется только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

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