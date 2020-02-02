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Євросоюз направив до Китаю 12 тонн захисного одягу

Новини » В світі     02.02.2020 - 05:30
Євросоюз направив до Китаю 12 тонн захисного одягу
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу

З метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

"Як негайну першу реакцію країни-члени виділили в цілому 12 тонн захисного спорядження, що вже на шляху до Китаю", - йдеться у заяві ЄК.

Нагадаємо, Китай попросив у Європейського союзу допомоги з поставками медикаментів для боротьби з коронавірусом нового типу. Голова Держради КНР Лі Кецян звернувся з проханням про надання "термінової допомоги" до голови Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн під час телефонної розмови. Прохання адресована одночасно всім країнам, що входять до складу ЄС.

Як писало РБК-Україна, в Китаї жертвами нового коронавірусу стали 304 людини. Крім того, за минулу добу були виявлені 2590 нових випадків зараження. Таким чином загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб. Вірус продовжує поширюватися за межі країни. Через день після того, як ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Спалах раніше невідомого типу коронавіруса стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.

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