ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 300 осіб

Новини » В світі     02.02.2020 - 03:00
Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 300 осіб
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб

У Китаї жертвами нового коронавіруса стали 304 людини. Про це повідомили в Національній комісії з охорони здоров'я, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За добу померли ще 45 осіб, всі вони з провінції Хубей. Крім того, за минулу добу були виявлені 2590 нових випадків зараження. Таким чином загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб.

Нагадаємо, у Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавірусу 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Вірус продовжує поширюватися за межі країни. Через день після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Спалах раніше невідомого типу коронавірусу сталася наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.

В Китаї зафіксували спалах пташиного грипу H5N1 Пентагон виділить приміщення для карантину через коронавірус
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся