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У Китаї число загиблих від нового типу коронавіруса наближається до 20

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 16:53
У Китаї число загиблих від нового типу коронавіруса наближається до 20
Ілюстративне фото (jyllands-posten dk)

Влада провінції Хубей підтвердили 444 випадку коронавіруса

Число загиблих від нового коронавірусу в провінції Хубей зросла до 17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, загальна кількість підтверджених випадків зросла.

Влада провінції Хубей підтвердили 444 випадку коронавіруса, який з'явився в столиці країни Ухані.

Нагадаємо, раніше в Китаї підтвердили 473 випадки захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV. При цьому зазначається, що у вівторок, 21 січня, були підтверджені ще 149 випадків захворювання коронавірусом.

Відзначимо, що в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Понад 400 осіб в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.

Крім того, у Вашингтоні підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено 20 січня.

Додамо, що в Гонконзі також підтвердили один випадок захворювання новим коронавірусом з Китаю.

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