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У Гонконзі підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 14:54
У Гонконзі підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом
Ілюстративне фото (pxhere com 3)

Турист раніше знаходився в Ухані

В Гонконгу був підтверджений перший випадок зараження новим коронавірусом з Китаю, який викликає пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Як повідомляється, турист, який прибув до Гонконгу з материка, а раніше він прибував в Ухані.

Видання зазначає, що діагноз повинен підтвердити повторний аналіз, який вже проводиться. Хворий на даний момент перебуває на карантині в лікарні імені королеви Єлизавети.

Нагадаємо, раніше в Китаї підтвердили 473 випадки захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV. При цьому зазначається, що у вівторок, 21 січня, були підтверджені ще 149 випадків захворювання коронавірусом.

Відзначимо, що в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Понад 400 осіб в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.

Крім того, у Вашингтоні підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено 20 січня.

Додамо, що сьогодні відбудеться екстрене засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який отримує поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

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