В Китае число погибших от нового типа коронавируса приближается к 20

Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

Власти провинции Хубэй подтвердили 444 случая коронавируса

Число погибших от нового коронавируса в провинции Хубэй возросло до 17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, общее количество подтвержденных случаев возросло.

Власти провинции Хубэй подтвердили 444 случая коронавируса, который появился в столице страны Ухане.

Напомним, ранее в Китае подтвердили 473 случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV. При этом отмечается, что во вторник, 21 января, были подтверждены еще 149 случаев заболевания коронавирусом.

Отметим, что в декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку нового вируса. По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Более 400 человек в 13 китайских провинциях заражены новым коронавирусом.

Кроме того, в Вашингтоне подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса. Пациента, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено 20 января.

Добавим, что в Гонконге также подтвердили один случай заболевания новым коронавирусом из Китая.