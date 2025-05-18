Качество то же, но с наценкой. Эксперты развеяли миф о бутилированной воде в магазинах

Почему вода в бутылках дороже

Питьевая негазированная вода, которая продается в бутылках под разными брендами, по качеству примерно такая же, что и вода на разлив, уверяет в комментарии РБК-Украина предприниматель и вице-президент Украинской водной Ассоциации Артем Шира.

"Вода в бутылках дороже в основном за счет логистики и других факторов, но качество самой воды – примерно такое же", – объясняет он.

Какая вода подходит для употребления ежедневно

Около 80% питьевой воды в Украине получают из поверхностных источников, которые легко загрязняются и постепенно истощаются. Лишь 20% приходится на подземные, значительно более безопасные источники.

Артезианская вода из бюветов обычно чище. Но если возможности пить артезианскую воду из бювета нет и есть возможность пить только воду из крана, лучше ее дополнительно доочистить, советует эксперт.

По словам собеседника, водоканалы в Киеве и других городах декларируют, что вода из крана имеет приличный состав и пригодна к употреблению. Но в целом для поддержания здоровья всех органов и систем лучше перестраховаться. Потому что то, какую воду мы пьем, напрямую влияет на состояние здоровья.

"Оптимально пить водопроводную, дополнительно доочищенную воду. Желательно – с помощью специальных фильтров. И тогда вы можете не переживать, потому что базово водопроводная вода уже как-то очищена, в ней более-менее что-то проверено. А если вы ее доочистите, то можете спокойно и с удовольствием пить", – советует Артем Шира.

Еще один вариант – покупать доочищенную воду, которую предлагают в пунктах разлива вблизи жилых домов.

"Конечно, идеальный вариант – пить воду из швейцарских гор, но из доступных – это лучшее решение: водопроводная вода после доочистки или вода из пункта разлива. В обоих случаях она будет лучше той, что течет из крана", – объясняет он.