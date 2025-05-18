Якість та сама, але з націнкою. Експерти розвіяли міф про бутильовану воду в магазинах

Чому вода в пляшках дорожча

Питна негазована вода, яка продається в пляшках під різними брендами, за якістю приблизно така сама, що й вода на розлив, запевняє в коментарі РБК-Україна підприємець і віце-президент Української водної Асоціації Артем Шира.

"Вода в пляшках дорожча в основному за рахунок логістики та інших факторів, але якість самої води – приблизно така сама", – пояснює він.

Яка вода підходить для вживання щодня

Близько 80% питної води в Україні отримують із поверхневих джерел, які легко забруднюються та поступово виснажуються. Лише 20% припадає на підземні, значно безпечніші джерела.

Артезіанська вода з бюветів зазвичай чистіша. Але якщо можливості пити артезіанську воду з бювета немає і є можливість пити тільки воду з крана, краще її додатково доочистити, радить експерт.

За словами співрозмовника, водоканали в Києві та інших містах декларують, що вода з крана має пристойний склад і придатна до вживання. Але загалом для підтримки здоров'я всіх органів і систем краще перестрахуватися. Бо те, яку воду ми п'ємо, напряму впливає на стан здоров'я.

"Оптимально пити водопровідну, додатково доочищену воду. Бажано – за допомогою спеціальних фільтрів. І тоді ви можете не переживати, бо базово водопровідна вода вже якось очищена, в ній більш-менш щось перевірено. А якщо ви її доочистите, то можете спокійно і з задоволенням пити. Доочищувати питну воду варто всім, хто хоче жити трохи довше", – радить Артем Шира.

Ще один варіант — купувати доочищену воду, яку пропонують у пунктах розливу поблизу житлових будинків.

"Звісно, ідеальний варіант – пити воду зі швейцарських гір, але з доступних – це найкраще рішення: водопровідна вода після доочищення або вода з пункту розливу. В обох випадках вона буде кращою за ту, що тече з крана", – пояснює він.